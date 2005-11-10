Alla vigilia della trasferta contro l'AlbinoLeffe, Edoardo Gorini, allenatore del Treviso, ha analizzato le insidie dell'incontro. Come riportato da TrivenetoGol, il tecnico biancoceleste ha evidenziato le qualità della formazione bergamasca, reduce da una prestazione particolarmente convincente sul piano offensivo, soffermandosi anche sulla preparazione dei suoi. "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che costruisce molto. L’ultima loro partita è stata forse un po’ gonfiata dall’espulsione, ma fare addirittura sei gol non è mai semplice. È una squadra in salute, che se l’è giocata anche con quelle più in alto in classifica, una formazione tipica della categoria, tignosa, di gamba, esperta".

Gorini indica le chiavi della sfida: "Importanti le seconde palle e i duelli"

L'allenatore del Treviso ha poi fatto il punto sulla condizione della squadra, sottolineando l'importanza dell'approccio alla gara e della gestione dei duelli individuali. "Arriviamo alla partita abbastanza bene, ci siamo concentrati in settimana sui recuperi anche perché lo scorso weekend è stato dispendioso. Dovremo essere bravi nell’interpretazione, nella lotta sulle seconde palle e sui duelli. Hanno qualità davanti e tre giocatori a quota cinque gol, il loro reparto avanzato è di qualità e gamba".

Serie C, Gorini sull'equilibrio del campionato: "Non è facile far punti per nessuno"

Il tecnico biancoceleste ha infine allargato il discorso alla competitività del girone, evidenziando le difficoltà incontrate anche dalle formazioni che occupano le prime posizioni della classifica. "La riprova del campionato tosto è rappresentata dal fatto che si danno tutti battaglia, ogni avversario è organizzato, non è facile far punti per nessuno e il caso delle tre squadre in alto lo dimostra. È il bello di questo campionato".