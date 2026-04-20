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Serie C, Girone C: il quadro playoff è quasi completo. L'ultimo pass fra Altamura e Atalanta
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Con il Benevento già sicuro della promozione in Serie B, nella parte alta della classifica anche il novero dei partecipanti ai playoff è quasi definitivo. Manca, infatti, un solo pass da assegnare e se lo contenderanno negli ultimi 90' Team Altamura e Atalanta U23.
I primi ospiteranno fra le mura amiche il Casarano, mentre la Dea andrà a far visita al Catania alla ricerca dell'ultimo punto necessario per avere la certezza del secondo posto in classifica.
I nomi formazioni sicure del post-season sono, infine, questi: Catania, Salernitana, Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola e Potenza (vincitore della Coppa Italia di Serie C).
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