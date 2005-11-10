Ufficiale
Audace Cerignola, arriva a titolo definitivo dall'Altamura il portiere Antonino Viola
La S.S Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Viola dalla S.S. Altamura. Il portiere ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028.
Portiere classe 2003 (nato il 14/07/2003), é cresciuto nelle giovanili di Palermo e Lecce, per poi approdare prima al Molfetta e successivamente al Nardó. Nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Altamura collezionando 19 presenze nel girone C di Serie C.
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