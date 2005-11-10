Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Audace Cerignola, arriva a titolo definitivo dall'Altamura il portiere Antonino Viola

Audace Cerignola, arriva a titolo definitivo dall'Altamura il portiere Antonino Viola
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 11:53Serie C

La S.S Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Viola dalla S.S. Altamura. Il portiere ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028.

Portiere classe 2003 (nato il 14/07/2003), é cresciuto nelle giovanili di Palermo e Lecce, per poi approdare prima al Molfetta e successivamente al Nardó. Nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Altamura collezionando 19 presenze nel girone C di Serie C.

Articoli correlati
Team Altamura, ecco il rinforzo fra i pali: dal Lecce arriva Viola Team Altamura, ecco il rinforzo fra i pali: dal Lecce arriva Viola
Team Altamura, in arrivo il portiere Viola dal Lecce: firmerà un biennale Team Altamura, in arrivo il portiere Viola dal Lecce: firmerà un biennale
Altre notizie Serie C
Treviso, colpo Alessio Vita dal Cittadella: accordo biennale con opzione TMWTreviso, colpo Alessio Vita dal Cittadella: accordo biennale con opzione
Il giovane portiere Vailatti rinnova col Monza e vola in Serie C: giocherà con l'Audace... UfficialeIl giovane portiere Vailatti rinnova col Monza e vola in Serie C: giocherà con l'Audace Cerignola
Audace Cerignola, un poker di club di Serie C mette nel mirino Luca Russo TMWAudace Cerignola, un poker di club di Serie C mette nel mirino Luca Russo
Ostiamare, innesto d'esperienza in difesa: c'è la firma del centrale Brosco UfficialeOstiamare, innesto d'esperienza in difesa: c'è la firma del centrale Brosco
Altamura, accordo annuale con Roko Tudor. È il figlio dell'ex tecnico della Juventus... UfficialeAltamura, accordo annuale con Roko Tudor. È il figlio dell'ex tecnico della Juventus
Livorno, Noce al passo d'addio: firmerà un biennale con il Savoia TMWLivorno, Noce al passo d'addio: firmerà un biennale con il Savoia
Grosseto, innesto in difesa: dal San Donato Tavarnelle arriva Lorenzo Alfani UfficialeGrosseto, innesto in difesa: dal San Donato Tavarnelle arriva Lorenzo Alfani
Bari, Antonio Minadeo nuovo direttore sportivo. Accordo annuale con opzione UfficialeBari, Antonio Minadeo nuovo direttore sportivo. Accordo annuale con opzione
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris L'importantissima lezione per Maldini e Leonardo che arriva da questo Mondiale. Strutture? Attaccamento alla maglia? Il giusto CT? No, ecco cosa manca davvero all'Italia
Primo piano
Immagine top news n.0 Due settimane di calciomercato, tutti i trasferimenti già ufficiali in Serie A
Immagine top news n.1 La shortlist di Malagò, Maldini e Leonardo: tra Pep e Pirlo, è caccia al ct
Immagine top news n.2 Allegri si presenta a Napoli e spiega: "Nessuna rivincita verso il Milan, ma sono dispiaciuto"
Immagine top news n.3 Fiorentina, operazione definita con il Real Madrid per Valdepeñas. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.4 Roma, non solo Garnacho e Moreira: gli agenti di Summerville già in città. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.5 Dall'Aston Villa gelano la Juventus: "Martinez resta qui, non lo cediamo quest'estate"
Immagine top news n.6 Non solo Dybala: Roma, ieri passi avanti nella trattativa con Lorenzo Pellegrini
Immagine top news n.7 Settimana decisiva per la panchina dell'Italia. Pirlo avanza, Guardiola resta il sogno di Malagò
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Abbiamo già il manifesto dell'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Roma, non solo Garnacho e Moreira: gli agenti di Summerville già in città. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Marotta e il 'modello Inter': quando arriva la sterzata sul mercato?
Immagine news podcast n.3 Giocare d'anticipo, anche nel giorno del compleanno: Paratici protagonista di questa fase di mercato
Immagine news podcast n.4 Quanti gioielli tra entrate e uscite. Perché l'Udinese è al centro del mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Torino su Nelson, la Juve segue il croato Kusanovic"
Immagine news Altre Notizie n.2 Guardiola ct della Nazionale, l'ipotesi secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Il Mondiale secondo Mussa: "Francia? La Spagna è l'avversario più duro"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Laurentiis scherza con Allegri: "Ma allora vuoi arrivare in finale di Champions?'
Immagine news Serie A n.2 Due settimane di calciomercato, tutti i trasferimenti già ufficiali in Serie A
Immagine news Serie A n.3 Allegri e la battuta su Hojlund: "L'anno scorso l'ho scansato, quest'anno l'ho preso..."
Immagine news Serie A n.4 La shortlist di Malagò, Maldini e Leonardo: tra Pep e Pirlo, è caccia al ct
Immagine news Serie A n.5 Meluso: "Stimo Pradè, ma la sterzata della Fiorentina con Paratici è evidente"
Immagine news Serie A n.6 Palermo, nuovo prestito per Desplanches. Questa volta però in Serie A: c'è Frosinone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 "Messaggio inopportuno" prima di Monopoli-Benevento: 45 giorni di squalifica per Tumminello
Immagine news Serie B n.2 Da Moreo a Marras e Leone, lo scontro fra Pisa e Palermo inizia dal mercato
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Abildgaard: "Non vogliamo giocare per salvarci, ma per fare molto meglio"
Immagine news Serie B n.4 Padova, il giovane centrocampista Tumiatti va a farsi le ossa in D: giocherà nel Mestre
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Cassandro: "La Serie A resta il mio obiettivo. Inzaghi ci chiede coraggio"
Immagine news Serie B n.6 Modena, rinnovo di contratto per Giuseppe Caso: nuovo accordo fino al 2029
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Treviso, colpo Alessio Vita dal Cittadella: accordo biennale con opzione
Immagine news Serie C n.2 Il giovane portiere Vailatti rinnova col Monza e vola in Serie C: giocherà con l'Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.3 Audace Cerignola, un poker di club di Serie C mette nel mirino Luca Russo
Immagine news Serie C n.4 Ostiamare, innesto d'esperienza in difesa: c'è la firma del centrale Brosco
Immagine news Serie C n.5 Altamura, accordo annuale con Roko Tudor. È il figlio dell'ex tecnico della Juventus
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Noce al passo d'addio: firmerà un biennale con il Savoia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Francia-Spagna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Francia-Spagna, semifinale mondiale da brividi: quote, statistiche e protagonisti
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Argentina-Svizzera
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Madelen Janogy è in dolce attesa. La nota del club viola
Immagine news Calcio femminile n.2 Como 1907, colpo per l'attacco: arriva la norvegese ex Roma Emilie Haavi
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, esercitato il riscatto per Cintia Martins dalla Roma. Accordo biennale
Immagine news Calcio femminile n.4 La Lazio conferma Grassadonia e chiude il valzer delle panchine in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, innesto d'esperienza in attacco: Gelmetti firma per un anno
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Grassadonia confermato in panchina. E ci sono cinque nuovi acquisti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 14 luglio 2005, il Palermo annuncia la cessione di Toni alla Fiorentina. E presenta Makinwa
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Fiorentina Arthur Atta
Newsticker
13/07 Parigi, Madrid, Londra e Buenos Aires: il calcio nelle grandi capitali del mondiale
11/07 Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc
10/07 Spagna-Belgio 2-1: la Roja conquista la semifinale
10/07 Serie B, un fondo americano in trattativa per l’Empoli
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale