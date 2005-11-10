Il sindaco Leccese su Vaughn: "Immagino sia interessato anche al Bari. Non solo agli stadi"

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha commentato la notizia dell’incontro fra il direttore generale del club biancorosso Pierpaolo Marino e il comitato dei garanti che si terrà venerdì 16 e avrà come focus la cessione del club: “Finalmente ci sarà questo incontro. Sono ormai passati diversi mesi dagli impegni assunti dal presidente nell’affrontare un percorso di trasparenza con la città. Il comitato svolge l’attività in assoluta autonomia e dovrà raccogliere informazioni su come la società si sta preparando al 30 giugno 2028, termine della scadenza della multiproprietà e come procedere in questo percorso. - prosegue il sindaco a TeleBari - Chiedo solo di tenere fede agli impegni che formalmente si sono assunti in cambio della lettera di disponibilità per l’iscrizione al campionato".

Leccese poi si sofferma anche sullo sbarco in città di Paola Leone e Gregory Vaughn, che hanno presentato un piano di ristrutturazione degli stadi San Nicola e Della Vittoria, in vista di un eventuale acquisto del club: “Credo che questa proposta degli italo-americani possa rappresentare un’opportunità per la città. Poi immagino che se si manifesta un interesse per lo stadio dove gioca il Bari, evidentemente l’interesse non è solo per il contenitore, ma anche per il contenuto. Quel contenuto che rappresenta la passione di una città oggi purtroppo mortificata”.