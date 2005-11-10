Bari, sciolto il Comitato dei Garanti: "Impossibile portare avanti il nostro lavoro"

Protagonista negli ultimi giorni di un botta e risposta con la proprietà del Bari, il Comitato dei Garanti è stato ufficialmente sciolto nella giornata di oggi a distanza di cinque mesi dalla sua nascita che, nei piani del sindaco Vito Leccese, doveva accompagnare il percorso per il superamento della multiproprietà, la cessione del club e garantire alla città il massimo livello di informazione, trasparenza e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dalla proprietà del club.

Come riporta Telebari infatti lo scioglimento del Comitato era nell’aria da qualche giorno, proprio a seguito delle parole del portavoce Sassanelli che aveva lamentato la mancata e incompleta trasmissione della documentazione chiesta alla proprietà del Bari. Oggi i membri del comitato si sono incontrati con il sindaco e al termine dell’incontro è stato annunciato lo scioglimento del gruppo.

Le parole di Cassano sullo scioglimento del Comitato

A parlare dopo l’incontro è stato l’ex presidente della Corte d’Appello di Bari Francesco Cassano, uno dei membri del gruppo: “L'esito di quest'incontro era inevitabile. Credo che il comitato sia stato messo nell'impossibilità di operare utilmente. Utilmente significava, alla luce degli accordi tra la società e l'amministrazione comunale, capire se si intendesse effettivamente avviare un percorso che portasse alla vendita della società massimo entro il 2027. Non siamo in grado di poter accertare questo scopo. Conseguentemente non c'è una ragione per cui dobbiamo proseguire nel nostro impegno. - ha proseguito Cassano come riporta Tuttobari.com - Siamo grati al sindaco perché ci ha chiamati. Abbiamo provato a dare una mano per risolvere un problema molto delicato. Abbiamo fatto tutto il possibile per tentare di avviare un dialogo vero con la società. Riteniamo che i punti di vista siano legittimamente diversi. Abbiamo inoltre riscontrato la volontà di non collaborare pienamente secondo quelle che erano le nostre necessità. Abbiamo tentato già a luglio di avviare un dialogo con la società e non abbiamo avuto risposta. Poi finite le vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto la società, pensavamo potesse partire un dialogo proficuo.

Il 17 ottobre c'è stato un importante incontro, in cui abbiamo richiesto la documentazione iniziale ai rappresentanti della società. Ebbene anche quella non ci è stata fornita per intero e poi sono emerse delle inadempienze di fondo. La società ritiene che noi non abbiamo dei poteri e che sia essa stessa a decidere ciò che ci è sufficiente per svolgere il nostro compito".