Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Bari, sciolto il Comitato dei Garanti: "Impossibile portare avanti il nostro lavoro"

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:34Serie C
12.11.2026 18:34Serie C
Fonti preferite
Dopo il botta e risposta con il club si scioglie l'organo che doveva accompagnare la cessione del club. Era nato appena cinque mesi fa
FotoTUTTOmercatoWEB

Protagonista negli ultimi giorni di un botta e risposta con la proprietà del Bari, il Comitato dei Garanti è stato ufficialmente sciolto nella giornata di oggi a distanza di cinque mesi dalla sua nascita che, nei piani del sindaco Vito Leccese, doveva accompagnare il percorso per il superamento della multiproprietà, la cessione del club e garantire alla città il massimo livello di informazione, trasparenza e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dalla proprietà del club.

Come riporta Telebari infatti lo scioglimento del Comitato era nell’aria da qualche giorno, proprio a seguito delle parole del portavoce Sassanelli che aveva lamentato la mancata e incompleta trasmissione della documentazione chiesta alla proprietà del Bari. Oggi i membri del comitato si sono incontrati con il sindaco e al termine dell’incontro è stato annunciato lo scioglimento del gruppo.

Le parole di Cassano sullo scioglimento del Comitato

A parlare dopo l’incontro è stato l’ex presidente della Corte d’Appello di Bari Francesco Cassano, uno dei membri del gruppo: “L'esito di quest'incontro era inevitabile. Credo che il comitato sia stato messo nell'impossibilità di operare utilmente. Utilmente significava, alla luce degli accordi tra la società e l'amministrazione comunale, capire se si intendesse effettivamente avviare un percorso che portasse alla vendita della società massimo entro il 2027. Non siamo in grado di poter accertare questo scopo. Conseguentemente non c'è una ragione per cui dobbiamo proseguire nel nostro impegno. - ha proseguito Cassano come riporta Tuttobari.com - Siamo grati al sindaco perché ci ha chiamati. Abbiamo provato a dare una mano per risolvere un problema molto delicato. Abbiamo fatto tutto il possibile per tentare di avviare un dialogo vero con la società. Riteniamo che i punti di vista siano legittimamente diversi. Abbiamo inoltre riscontrato la volontà di non collaborare pienamente secondo quelle che erano le nostre necessità. Abbiamo tentato già a luglio di avviare un dialogo con la società e non abbiamo avuto risposta. Poi finite le vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto la società, pensavamo potesse partire un dialogo proficuo.

Il 17 ottobre c'è stato un importante incontro, in cui abbiamo richiesto la documentazione iniziale ai rappresentanti della società. Ebbene anche quella non ci è stata fornita per intero e poi sono emerse delle inadempienze di fondo. La società ritiene che noi non abbiamo dei poteri e che sia essa stessa a decidere ciò che ci è sufficiente per svolgere il nostro compito".

Articoli correlati

Immagine news 1
L'ex Bari Andrisani: "Marino ha portato giocatori all'altezza. E a gennaio interverrà ancora"
Immagine news 2
Bagatti gioca la Serie C: "Le 9 squadre che lotteranno per la promozione in B"
Immagine news 3
Bari, il Comitato dei Garanti: "Prendiamo atto della nota del club. Evitiamo strumentalizzazioni"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
18:42 Serie CUfficiale
UfficialeGrosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero Iaquinta
Immagine news 2
18:34 Serie C
Bari, sciolto il Comitato dei Garanti: "Impossibile portare avanti il nostro lavoro"
Immagine news 3
18:18 Serie C
Ceccarelli sul ritorno di Ronaldinho: "La classe non invecchia, sarà difficile togliergli palla"
Immagine news 4
17:48 Serie CUfficiale
UfficialeRenate, nuovo innesto in attacco: dalla Svizzera arriva il centravanti D'Agostino
Immagine news 5
16:33 Serie C
Altra tegola in casa Salernitana: Djibril operato al ginocchio. Rientrerà nel 2027
Immagine news 6
15:05 Serie CTMW
TMWBrigati brilla con il Treviso e si accendono i riflettori della Serie B: possibile derby campano
Immagine news 7
14:04 Serie C
Romagna non ha intenzione di smettere. Si allena con il Forlì in attesa di gennaio
Immagine news 8
11:19 Serie CEsclusiva TMW
Esclusiva TMWRonaldinho torna in campo, Milanese: "A 46 anni fa ancora cose che altri non riescono a fare"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio
Primo piano
Immagine top news n.0 Caos FIGC, Malagò: "Il calcio è autolesionista ma spero che il 14 vinca il buonsenso"
Immagine top news n.1 Miranda, Raum, la Juventus e il Bologna: un possibile intreccio di mercato a gennaio
Immagine top news n.2 Accelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli
Immagine top news n.3 Dalmat avvisa l'Italia: "Francia favorita. M. Thuram qui è poco amato, Rabiot il top"
Immagine top news n.4 Milan, tutta la Premier è su Alphadjo Cisse. Valutazione fra i 50 e i 60 milioni
Immagine top news n.5 Michael Carrick non è più l'allenatore del Manchester United: il comunicato dei Red Devils
Immagine top news n.6 Paradosso Gatti, in nazionale da riserva della Juve. A gennaio occhio alla Premier
Immagine top news n.7 Tutti pazzi per Cacciamani: la Roma lo voleva, il Napoli lo segue. Lui giura amore al Toro
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Zazzaroni: "Napoli, Allegri ha sbagliato ma non è mai stato in discussione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Martorelli su Tresoldi: “Si è presentato alla grande, se il Milan è disposto a spendere…"
Serie A
Immagine box news Serie A Conte e Zidane sogni bianconeri. Spalletti un allenatore solo e assediato
Immagine box news Serie A Caso Infantino, vittoria a New York per la UEFA: cerca documenti per una possibile azione penale
Immagine box news Serie A Italia-Francia, le formazioni ufficiali: Cambiaghi con gli Esposito, c’è Barella. Da Cunha dal 1’
Immagine box news Serie A Italia, Gagliardi: "Vogliamo ripetere la gara dell'andata e aggiungere un pezzo in più"
Immagine box news Serie A Camarda sulla strada di Pio Esposito: la Serie B con D'Angelo per il salto di qualità
Immagine box news Serie A Italia, Ghilardi: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese, Parlanti: "La sosta arriva al momento giusto. Serve più cattiveria negli ultimi 25 metri"
Immagine box news Serie B Modena, l’intoccabile che non ti aspetti: Alessandro Bianco è il totem di Galloppa
Immagine box news Serie B Pisa, Gabbanini: "Con Comolli nessuna sovrapposizione. Mercato? Valuteremo a fine anno"
Immagine box news Serie B Empoli attento, il Padova mette nel mirino Saporiti. A gennaio possibile assalto
Immagine box news Serie B Iannoni: "Il mio obiettivo è riportare l'Hellas in Serie A. Ora serve continuità"
Immagine box news Serie B Da D'Uffizi a Makoumbou e Shpendi, tutti i convocati in Nazionale della Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Grosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero Iaquinta
Immagine box news Serie C Bari, sciolto il Comitato dei Garanti: "Impossibile portare avanti il nostro lavoro"
Immagine box news Serie C Ceccarelli sul ritorno di Ronaldinho: "La classe non invecchia, sarà difficile togliergli palla"
Immagine box news Serie C Renate, nuovo innesto in attacco: dalla Svizzera arriva il centravanti D'Agostino
Immagine box news Serie C Altra tegola in casa Salernitana: Djibril operato al ginocchio. Rientrerà nel 2027
Immagine box news Serie C Brigati brilla con il Treviso e si accendono i riflettori della Serie B: possibile derby campano
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi