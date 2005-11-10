Bari, venerdì l'incontro tra Marino e il Comitato di Garanzia: focus sulla cessione del club
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 17:04Serie C
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14.10.2026 17:04Serie C
Venerdì 16 ottobre Marino incontrerà il Comitato di Garanzia e Trasparenza per fare il punto sulle trattative per la cessione del Bari.
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Il futuro societario del Bari sarà al centro dell'incontro in programma nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre tra il direttore generale Pierpaolo Marino e il Comitato di Garanzia e Trasparenza. L'organismo, istituito dal sindaco Vito Leccese dopo lo scambio di mail con il presidente Luigi De Laurentiis, si confronterà con il dirigente biancorosso per fare il punto sulla situazione.
Come riportato da Contropiede - Puglia e Basilicata, il confronto servirà ad approfondire lo stato delle eventuali trattative per la cessione della proprietà, analizzando il percorso avviato e le possibili prospettive future.
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