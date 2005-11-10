Bari, il sindaco Leccese sullo statunitense Vaughn: "Non so se voglia acquistare il club"

"Non so se Vaughn voglia acquistare il Bari". Il sindaco del capoluogo pugliese Vito Leccese ai microfoni di Telebari parla dell'imprenditore statunitense Gregory Vaughn che ha presentato nei giorni scorsi un progetto per la ristrutturazione dei due stadi cittadini - il San Nicola e il Della Vittoria - con un investimento da oltre 200 milioni di euro finalizzato anche a poter candidare l'astronave di Renzo Piano per gli Europei del 2032.

Vaughn e l'interesse per il Bari

"Se questa operazione può cambiare qualcosa all’interno della società sportiva, francamente non lo so. - spiega il primo cittadino parlando anche del futuro del club - Certamente auspico che quella passione fortissima e identitaria per i colori biancorossi della nostra città possa ritrovare la possibilità di rientrare nello stadio a tifare per la propria squadra beniamina”.

Sul San Nicola vuoto e le responsabilità

Il sindaco poi si sofferma sullo spettacolo avvilente di vedere lo stadio deserto a causa della frattura fra la proprietà e la piazza: “Oggi è avvilente vedere lo stadio San Nicola completamente vuoto, con i tifosi fuori dallo stadio. È un’immagine bruttissima. La responsabilità è tutta ascrivibile a chi ha determinato questa situazione, che non ha avuto rispetto della nostra città e della passione della piazza. - conclude Leccese - Bari merita rispetto, per la propria passione e per quello che come città rappresenta nello scenario nazionale”.