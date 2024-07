Ufficiale Sorrento, risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe La Monica

vedi letture

Il Sorrento Calcio 1945 Srl comunica l’avvenuta risoluzione del contratto con Giuseppe La Monica.

Peppe è stato e resterà una bandiera rossonera per l’apporto dato in questi anni alla causa, per aver contribuito con le sue prestazioni - e le sue reti - alla promozione in Serie C nella stagione 2022/2023 e per aver indossato la fascia di capitano l’anno scorso tra i professionisti.

Un uomo ed un calciatore al quale ci legheranno sempre ricordi piacevoli perché la sua storia si è intrecciata con la nostra al fine di scrivere nuovi ed entusiasmanti capitoli che saranno impressi nel cuore dei tifosi del Sorrento.

Grazie Peppe ed in bocca al lupo per il tuo nuovo percorso calcistico - e grazie nel contempo a tutti i calciatori che il 30 giugno hanno salutato ufficialmente il Sorrento: il vostro impegno e la vostra dedizione sono stati elementi preziosi per il raggiungimento dell’obiettivo nella passata stagione, non vi dimenticheremo.