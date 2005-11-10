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Spezia, Turati avverte: “Niente cali di attenzione. Attacco? Siamo coperti"

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 19:34Serie C
23.10.2026 19:34Serie C
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La vittoria sul Ravenna ha rilanciato l'entusiasmo degli aquilotti, ma Turati chiede concentrazione. In attacco restano da valutare le condizioni di Mazzocchi
FotoTUTTOmercatoWEB

Lo Spezia vuole dare continuità al successo conquistato contro il Ravenna, ma per superare il Latina serviranno ancora attenzione, intensità e capacità di adattamento. Alla vigilia della sfida dell'11ª giornata del Girone B di Serie C, in programma sabato alle 14:30 al 'Picco', il tecnico Marco Turati ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, senza nascondere le insidie di un avversario che considera particolarmente ostico.

La vittoria nell'ultimo turno ha restituito entusiasmo all'ambiente aquilotto, ma l'allenatore non vuole che la squadra abbassi la guardia. "La settimana è iniziata con un entusiasmo particolare grazie a una vittoria molto bella per noi e per tutta la nostra gente - riporta CittadellaSpezia -. Abbiamo lavorato molto bene, anche se per preparare il match con il Latina c'è stato poco tempo. Sono comunque fiducioso, siamo pronti per domani", ha spiegato Turati.

Turati: "Non voglio cali di attenzione"

Il tecnico dello Spezia pretende continuità nell'atteggiamento mostrato nelle ultime uscite e non intende concedere distrazioni. Il Latina, infatti, è una formazione capace di mettere in difficoltà anche avversarie di valore, grazie soprattutto all'intensità e alla capacità di vincere i duelli. "Il Latina è la squadra che ha vinto più duelli del nostro girone, è una compagine tosta che ha saputo mettere in difficoltà realtà importanti come Reggiana e Ravenna. Hanno attaccanti che in questa partita possono incidere molto, dovremo scendere in campo consapevoli del fatto che ci saranno delle difficoltà. Dovremo dare tutto", ha sottolineato l'allenatore. Nessuna distrazione, dunque, neppure dopo una vittoria che ha rafforzato le certezze del gruppo. "Su questo aspetto sono molto duro. Penso che avremo pochi cali e, nel caso, so come intervenire. Se domani i ragazzi interpreteranno la gara come hanno fatto fino a ora potremo fare molto bene. Ma il Latina farà di tutto per impensierirci", ha aggiunto Turati.

Spezia, Di Serio può avere una chance

Le maggiori incognite riguardano il reparto offensivo. Massimo Zilli si è infortunato durante la gara con il Ravenna, mentre Simone Mazzocchi non è ancora al meglio della condizione. L'eventuale assenza o un impiego limitato del capitano obbligheranno Turati a valutare soluzioni alternative per guidare l'attacco. Tra le possibilità c'è Giuseppe Di Serio, sul quale l'allenatore ha espresso parole di fiducia, pur riconoscendo la necessità di adattare alcuni meccanismi per valorizzarne le caratteristiche. "Sono tranquillo perché in quel reparto siamo coperti. Abbiamo Di Serio, che ha grandi qualità, anche se questa scelta ci imporrebbe di modificare qualcosa per sfruttarlo appieno. Poi c'è Denis Cazzadori, che ha sempre agito come attaccante, ma anche Fontanarosa, un ragazzo giovane che può darci una grande mano. Se ci fosse bisogno siamo pronti anche a modificare qualcosa, le alternative non mancano", ha spiegato il tecnico. La scelta definitiva dipenderà anche dalle condizioni fisiche dei giocatori e dall'assetto che Turati riterrà più adatto per affrontare la squadra pontina. Per Di Serio potrebbe essere l'occasione per ritagliarsi uno spazio maggiore, dopo un periodo nel quale ha avuto bisogno di ritrovare continuità e serenità. "Nutro grande fiducia in lui e sono sicuro che, se sarà chiamato in causa, farà molto bene e aiuterà i compagni", ha concluso Turati.

Rotazioni e solidità difensiva: le altre valutazioni

La sfida contro il Latina apre anche una fase nella quale la gestione delle energie diventerà importante, con più impegni ravvicinati all'orizzonte. Turati ha chiarito che il minutaggio accumulato finora da Bright e Capomaggio non esclude ulteriori valutazioni: le scelte saranno effettuate in base alle condizioni dei singoli e alle necessità della squadra. Sul fronte degli infortunati, Simone Bastoni non verrà rischiato: il rientro a pieno regime è previsto da lunedì, quando saranno valutate le possibilità di un ritorno tra i convocati già per la successiva gara contro il Livorno. Infine, il tecnico ha evidenziato i progressi della squadra nella fase difensiva, sottolineando il contributo collettivo e l'attenzione di una linea arretrata giovane, sostenuta dall'esperienza del portiere Alessandro Micai. Un punto di forza da confermare anche contro il Latina, in una partita nella quale lo Spezia cercherà di trasformare l'entusiasmo del successo sul Ravenna in un'altra prestazione convincente.

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