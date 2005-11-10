Spezia, Turati: "Ravenna costruito per vincere, noi no. Sarà un bel test per entrambe"

“Questo è un campionato complicato ed equilibrato, dove non ci sono risultati banali o scontati. La classifica dice che Ravenna-Spezia sarà un incontro di vertice, quindi si tratterà sicuramente di una bella partita tra due squadre che hanno approcciato molto bene la nuova stagione, ma concordo con quanto detto dall’altra parte, ovvero che non sarà assolutamente una gara decisiva, bensì un test per vedere a che punto sono entrambe le squadre”. Il tecnico dello Spezia Marco Turati parla così alla viglia della sfida contro i romagnoli, una delle rivali più accreditate per la promozione in Serie B: “Arriva da un terzo posto, ha un anno in più di lavoro alle spalle e ha potuto scegliere chi confermare della scorsa stagione e chi inserire; ha calciatori di categoria superiore, in estate ha fatto un mercato faraonico, può contare su un allenatore che qui alla Spezia conoscono bene e su una dirigenza davvero molto forte”.

“Non possiamo permetterci cali, sappiamo bene che il Ravenna è una squadra fortissima, d'esperienza e che verrà trascinata dal proprio pubblico, pertanto dovremo solo pensare a dare il nostro 100%, come abbiamo fatto fino ad oggi. - prosegue ancora Turati come riporta il sito del club ligure - Sarà un bel test per tutti noi, perché come Reggiana e Pescara, il Ravenna è una squadra che punta dichiaratamente alla Serie B, a differenza del nostro che è un progetto giovane, da coltivare e da far crescere settimana dopo settimana”.

Infine un pensiero suoi tifosi che a Ravenna saranno finalmente presenti: “Nelle ultime settimane ci sono mancati molto nelle gare in trasferta e personalmente ho ancora negli occhi le immagini di San Benedetto del Tronto dove i nostri tifosi sono stati determinanti per ribaltare il risultato e averli con noi a Ravenna sarà sicuramente una motivazione in più”.