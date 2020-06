Sudtirol, Baumgartner: "Noi ai playoff? Faremo di tutto per partecipare"

Walter Baumgartner, presidente del Sudtirol, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su cosa potrà accadere domani durante il Consiglio Federale: "Penso che l'unica possibilità sia finire il campionato. Alla fine porteremo avanti questo principio. Penalizzazione per chi non andrà ai playoff? No, se uno non vuole partecipare non verrà costretto. Per nessuno è facile, noi cercheremo di fare di tutto per partecipare".