Sudtirol, Zanin: "Zanetti? Fiducioso che rimanga. Ora più budget"

Ancora da chiarire il futuro di Paolo Zanetti sulla panchina del Sudtirol. E' il vicepresidente biancorosso Roberto Zanin a parlarne coi colleghi del Corriere dell'Alto Adige: "Sono fiducioso che possa rimanere con noi per via del contratto di un altro anno - ha affermato il numero due degli altoatesini - anche se sappiamo benissimo com’è strano il mondo del calcio: tengo a precisare che il Südtirol non è un ripiego per nessuno". Zanin ha anche sottolineato come per il ds Bravo ci sarà qualche soldo in più da spendere rispetto al mercato scorso: "Amplieremo il budget, questo non significa per forza una squadra più forte, è necessario però per mantenerla competitiva, soprattutto alla luce delle nuove regole sui giovani e sul numero massimo di prestiti da squadre di A e B".