Supercoppa Serie C, Gemelli di Messina arbitrerà Arezzo-Vicenza di sabato
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Arrivano le designazioni per la prima giornata della Supercoppa di Serie C in programma sabato 2 maggio fra Arezzo e Vicenza.
Ad arbitrare sul campo del club toscano sarà il signor Enrico Gemelli della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Francesco Tagliaferri di Faenza e Marco Pilleri di Cagliari.
Quarto uomo il signor Alfredo Ianello della sezione di Messina.
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