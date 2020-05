Ternana, il ds Leone: "Niente fretta, pronti a giocare in estate"

Il direttore sportivo della Ternana, Luca Leone, ai microfoni di TuttoC.com ha analizzato le novità giunte dal Consiglio Federale odierno.

La FIGC vuol far ripartire la Serie C.

"La parola giocare vuol dire per noi lavorare. Quindi se c'è la possibilità di tornare in campo, non vedo il motivo per cui non farlo. Inoltre non c'è fretta, vedo che si può terminare il campionato anche ad agosto. Piuttosto bisognerebbe capire le motivazioni di chi non vuole tornare a farlo. Vorrei capire quale sia la soluzione se non si giocherà. Onestamente faccio fatica a commentare questa situazione".

C'è un protocollo medico da rispettare.

"È ovvio che si dovranno prendere le dovute precauzioni. Le decisioni, comunque, verranno prese dagli organi di competenza. A noi spetterà eseguirle. Mi spiace, piuttosto, che non ci saranno i tifosi sugli spalti: il calcio senza tifosi non è calcio".

Non sarà semplice ripartire a metà luglio.

"Tra un mese un giocatore dovrebbe comunque tornare ad allenarsi. Tanto vale finire questa stagione, sempre se possibile".