Ternana, Vantaggiato: "Nei play off non ci sono favorite. Li giocheremo per vincere"

vedi letture

Il centravanti della Ternana Daniele Vantaggiato intervistato da tuttoc.com ha parlato della sfida contro la Juventus U23 in Coppa Italia e dei successivi play off: “Ritorno in campo? Sinceramente ci speravo, all'inizio la vedevo difficile, ma ora che la situazione sta migliorando era giusto ricominciare e dare la sensazione che l’Italia stia tornando a vivere. Finire la Serie C non era fattibile viste le spese troppo alte, ma giocare solo play off e play out è la soluzione più giusta. Non vedo favorite in questi spareggi, sono tutte squadre che partono da zero, l'esperienza può venire fuori nei minuti finali, ma non sarà come quando parti ad inizio campionato. Noi parteciperemo per vincerli e stiamo lavorando per arrivare nel migliore dei modi a questa gara e conquistare la Serie B. - conclude Vantaggiato soffermandosi sulla finale di Coppa - Io non mi sento favorito perché la Juventus U23 è una squadra molto giovane, dopo un lungo periodo di stop potrebbero anche essere più avvantaggiati per brillantezza. Noi punteremo sull'esperienza".