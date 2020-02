TMW - Avellino, Capuano: "Non baratto con nessuno la libertà di pensiero"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

Prima dell’inizio della cerimonia degli Italian Sport Awards, ha parlato il tecnico dell’Avellino Eziolino Capuano: “Tra mille difficoltà stiamo facendo un ottimo lavoro, stiamo venendo fuori dalle mille problematiche, ma l’obiettivo è ancora su una strada tortuosa, anche se noi cerchiamo di raggiungerlo: la permanenza in C per noi sarebbe molto importante. L’Avellino con la C non c’entra nulla, ma i tanti problemi che ci hanno sopraffatto determinano un po’ il tutto. A ora abbiamo un margine rassicurante, ma se molliamo rischiamo di trovarci nel baratro”.

Andando al passato: “Rieti e Avellino? Sono due situazioni diametralmente opposti. Io prima di Rieti, dove ho fatto un miracolo sportivo, ero a Sambenedetto del Tronto, e con orgoglio dico che il risultato più eclatante dal dopo guerra in poi l’ho fatto io, che sono arrivato secondo. Avrei meritato forse una carriera diversa, ma la mia libertà di pensiero non la baratto con nessuno”.

E conclude: “I gironi di C? Il campo di Bisceglie non può essere omologato per la Serie C, siamo alla vergogna del calcio quando vedo questo e sento poi dire tante cose”.