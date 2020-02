vedi letture

tmw Avellino, è caos. E Musa verso l'esonero: il Ds sarà Di Somma

Che sarebbe tornato ad Avellino, era già stato annunciato, si doveva solo definire il ruolo: ma Salvatore Di Somma rientrerà nel club per ricoprire il ruolo di Ds. Ricoperto, in questa sessione di mercato, da Carlo Musa, che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarà probabilmente sollevato dall'incarico, per scelta esclusivamente societaria: Musa, infatti, dopo una campagna acquisti condivisa con mister Capuano, avrebbe comunque continuato il lavoro, portando almeno a termine la stagione.

A ogni modo, oggi se ne saprà di più.