tmw Juve, domani è il giorno di Barbieri: giocherà in U23. Affare da 1,5 mln più bonus

Futuro in bianconero per Tommaso Barbieri, terzino classe 2002 del Novara. La Juventus ha definito l’affare: domani il ragazzo sarà a Torino per le visite mediche di rito, poi si aggregherà all’Under 23 guidata da Lamberto Zauli. Battuta la concorrenza di Atlético Madrid e Chelsea tra le altre, per un’operazione da 1,5 milioni di euro più bonus.