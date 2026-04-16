Trapani, finale di stagione senza Aronica: in panchina il tecnico della Primavera Salvatore Utro
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La squalifica ferma Salvatore Aronica: il tecnico del Trapani è stato colpito dal Giudice Sportivo e non potrà essere in panchina al fianco della squadra in questo infuocato finale di stagione.
A guidare i granata, almeno direttamente dalla panchina, sarà Salvatore Utro. Dopo l’allontanamento del vice Mirko Spataro, la scelta è ricaduta sul tecnico della Primavera, palermitano, chiamato a dare una mano alla Prima Squadra dopo aver già conquistato la salvezza con i giovani granata.
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Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
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