Ufficiale Trapani, Mastrantonio risolve consensualmente. Arriva anche la risoluzione di Torrisi

Lo avevamo anticipato proprio quest'oggi, e ora arriva l'ufficialità. Perché, con la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Trapani "comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Valerio Mastrantonio.

Il presidente Valerio Antonini, con grande dispiacere, accetta la volontà del calciatore di non proseguire per seri motivi personali la sua avventura con il Trapani e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Il centrocampista, arrivato a Trapani lo scorso luglio, ha collezionato 6 presenze in maglia granata".

Ma non è questo l'unico addio di giornata in casa granata. È stato infatti reso noto che il club "ha raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con Alfio Torrisi. Il club granata ringrazia il mister per il lavoro svolto con l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".

Ricordiamo che il tecnico, autore della promozione in Serie C, era stato esonerato lo scorso 3 settembre, a margine della seconda giornata del campionato, che aveva visto la formazione siciliana cadere in casa contro il Picerno; il pesante 0-3 seguiva al pari di Foggia (2-2), risultati che non avevano soddisfatto la proprietà. Che ha poi affidato la panchina a Salvatore Aronica.