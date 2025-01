Ufficiale Guidonia, arriva dal Trapani il centrocampista Valerio Mastrantonio

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Valerio Mastrantonio.

Nato a Roma il 22 giugno del 1999, Mastrantonio ha vestito per due anni la maglia del Monterosi in Serie D (con 5 gol in 60 match) e per quattro anni quella del Cittadella in B. Nella categoria cadetta ha disputato 69 partite con una rete. Il giocatore ha iniziato l’anno con il Trapani in C.

Valerio Mastrantonio entra dunque a far parte della rosa del Guidonia Montecelio 1937 Fc: indosserà la maglia numero 21.