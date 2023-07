ufficiale AlbinoLeffe, arriva anche il rinforzo a centrocampo. Biennale per Zanini

Dopo l'arrivo di Longo in attacco, ecco che l'AlbinoLeffe si assicura anche Matteo Zanini per il centrocampo: biennale per il calciatore, che approda quindi in bluceleste.

Questa la nota del club:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Zanini, centrocampista classe 1994, sino al 30 giugno 2025.

Nativo di Lodi, cresciuto nel settore giovanile del Milan, tra i professionisti ha indossato le maglie di Pavia, Cosenza - con cui nella Stagione 2014/15 ha vinto la Coppa Italia di Serie C -, ACR Messina, Akragas, Catanzaro, Lucchese, Reggiana - vincendo i Playoff 2019/20 e conquistando la relativa promozione in Serie B -, Paganese e Imolese. In carriera vanta 302 presenze, 25 gol e 14 assist in Serie C.

A Matteo un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".

Chiudono le prime parole di Zanini ai canali ufficiali del club: "Sono felice di approdare a Zanica e indossare la maglia dell'AlbinoLeffe. Cercherò di mettere a disposizione tutta la mia esperienza per dare un contributo importante alla causa bluceleste. Non vedo l'ora di inziare sul campo".