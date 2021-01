ufficiale Reggiana, risoluzione consensuale con Zanini

AC Reggiana comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con il calciatore classe ’94 Matteo Zanini, 23 presenze e 1 gol in granata nello scorso campionato.

Al ragazzo vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso nella vittoriosa stagione del ritorno in Serie B e un sincero in bocca al lupo per il proseguimento della sua stagione.