ufficiale Alessandria, accordo fino a giugno con Foresta. C'è un'opzione di rinnovo

vedi letture

L'U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare l'arrivo a titolo definitivo di Giovanni Foresta. Il playmaker calabrese classe 1995, che ha sottoscritto in data odierna un contratto annuale con opzione di rinnovo da esercitare entro il prossimo 30 giugno 2024, approda ai grigi su precisa indicazione di mister Marco Banchini.

Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, il neo calciatore dell'Alessandria vanta oltre 150 presenze in serie C in cui ha vestito le maglie di Catanzaro, Messina, Carrarese (per 5 campionati), Gelbison e Recanatese.

Dopo la firma avvenuta nella sede del “Moccagatta”, Giovanni Foresta ha sostenuto questo pomeriggio il primo allenamento con i grigi.