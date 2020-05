ufficiale Como, Ludi rinnova con il club lombardo per un altro anno

Attraverso una nota ufficiale, il Como comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo su base annuale di Carlalberto Ludi: il Ds continuerà quindi per la seconda stagione il suo lavoro in terra lariana.

Come evidenzia poi il comunicato, "dopo una prima annata di riorganizzazione del Club, con il passaggio dai dilettanti ai professionisti, la ricostruzione del Settore Giovanile e l’ampliamento al calcio femminile, Ludi continuerà il suo lavoro di crescita e sviluppo di tutti gli aspetti sportivi legati al Como.