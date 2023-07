ufficiale Fermana, accordo annuale con il 2004 l'ex Latina Tommaso Nori

Serie C

Serie C

La Fermana comunica di essersi assicurata le prestazione dell’attaccante classe 2004 Tommaso Nori, lo scorso anno in forza alla Primavera del Latina, con trascorsi in settori giovanili importanti come quelli della Lazio e del Milan. Ha siglato un accordo annuale con i gialloblù.