ufficiale Il Fiorenzuola blinda il Ds. Bernardi rinnova fino al 2025 con il club emiliano

Prosegue l'avventura del Ds Marco Bernardi con il Fiorenzuola: il direttore ha infatti prolungato fino al 2025 il proprio contratto con il club.

Ecco la nota:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver rinnovato il contratto che la legherà al proprio Direttore Sportivo Marco Bernardi fino al 30/06/2025.

Si tratta quindi di un rinnovo biennale per Marco Bernardi, DS classe 1986 arrivato a Fiorenzuola nella stagione 2020/2021, la stagione chiusasi con la promozione dalla Serie D alla Serie C per i rossoneri.

Da lì l'inizio dell'avventura nel professionismo per il Fiorenzuola, con due stagioni culminate con due salvezze senza passare dai playout, la prima nel 2021/2022 con 43 punti totalizzati, la seconda, alla fine di questa stagione, con 41 punti totalizzati.

Per Marco Bernardi, reggiano di nascita, si tratta quindi di un rinnovo nel segno della continuità, per poter proseguire il proprio lavoro come responsabile dell'area sportiva di U.S. Fiorenzuola 1922 anche nelle prossime due stagioni".