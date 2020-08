ufficiale Lecco, preso il terzino destro Celjak

Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio a titolo definito di Vedran Celjak, che diventa un nuovo giocatore bluceleste.

Vedran nasce il 13 agosto 1991 a Zabok, nell’attuale Croazia, dove cresce nelle giovanili del NK Zagabria con cui esordisce nella massima serie. Nel gennaio 2011 viene acquistato dalla Sampdoria che lo gira in prestito per la stagione successiva al Pergocrema in C1. In Serie B gioca con le maglie di Grosseto e Padova, per poi accasarsi a Benevento fino all’estate del 2015, quando viene prelevato dall’Alessandria. Celjak gioca per tre stagioni con la maglia dei Grigi, con cui vince anche una Coppa Italia di Serie C. Successivamente si trasferisce prima alla Sambenedettese e poi all’Avellino, dove chiude l’annata 2019/20 con 32 presenze, 1 gol e 1 assist.

Celjak è un terzino destro alto 1.87 metri, in grado di agire anche come laterale di centrocampo.

Benvenuto a Lecco, Vedran, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura in bluceleste.