ufficiale Lumezzane, ceduto in prestito Kevin Tortelli al Piacenza

vedi letture

F.C. Lumezzane comunica di aver perfezionato la cessione del proprio tesserato Kevin Tortelli al Piacenza Calcio 1919, con la formula del prestito annuale.

A Kevin, giovane e forte difensore che nella scorsa stagione ha dato un contributo importante alla promozione del Lume in serie C, la società e tutta la famiglia rossoblù dicono arrivederci, augurandogli il meglio per l’avventura che si appresta ad affrontare, nella convinzione che potrà completare il percorso di crescita, in una società di grande storia e in un campionato competitivo come quello di Serie D.