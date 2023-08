ufficiale Perugia, il rinforzo in difesa arriva dal Napoli. In prestito c'è Mezzoni

vedi letture

Come già avevamo anticipato, Francesco Mezzoni sarebbe presto sceso in Serie C. E infatti il "Perugia Calcio comunica di aver acquisito da SSC Napoli il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Francesco Mezzoni. Il difensore arriva in biancorosso a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Nato a Roma il 27 maggio 2000 ha indossato le maglie di Pro Vercelli, Feralpisaló, Pontedera, Carpi, Carrarese, Pistoiese e Ancona (squadra dove ha militato nell’ultima stagione con 40 presenze totali).

Con la Primavera del Napoli ha totalizzato 67 presenze e 4 reti e la partecipazione alla Youth League.

Benvenuto in biancorosso Francesco!".