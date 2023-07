ufficiale Recanatese, il rinforzo sulla destra arriva dal Bari. In prestito c'è Balla Mane

Arriva dalla Serie B il rinforzo per la Recanatese, che pesca dal Bari un duttile terzino destro adattabile sia come difensore centrale che come esterno di centrocampo: è infatti un nuovo giocatore giallorosso Moussa Balla Mane, classe 2003 già in Serie C lo scorso anno, tra le fila del Montevarchi, dove era in prestito dalla Puglia. E sempre in prestito il giocatore si trasferisce ora nelle Marche.

Ecco la nota del Bari:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'U.S. Recanatese per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Balla Mane".