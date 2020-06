ufficiale Renate, prolungati i prestiti di otto calciatori fino al 31 agosto

La società A.C. Renate informa di aver trovato un accordo con i giocatori in prestito - ed i relativi club detentori dei diritti alle prestazioni sportive - fino al termine previsto del 31 agosto 2020. Pertanto, i calciatori sottoelencati prenderanno regolarmente parte ai playoffs, che vedranno le pantere di scena in data 9 luglio per il 1° turno della fase nazionale.

Rayyan Baniya (da Hellas Verona FC)

Luca Crosta (da Cagliari Calcio)

Stefano Marchetti (da Atalanta Bergamasca Calcio)

Alessio Militari (da Bologna Fc 1909)

Federico Pelle (da Inter)

Luca Pizzul (da U.S. Triestina Calcio 1918, in foto)

Giacomo Satalino (da U.S. Sassuolo)

Jacopo Scaccabarozzi (da Calcio Lecco 1912)