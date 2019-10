Il tecnico Agenore Maurizi ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Teramo e ora è libero di iniziare una nuova avventura su un’altra panchina. Per Maurizi sullo sfondo c’è infatti il Latina in Serie D che attendeva solo che l’allenatore si liberasse per metterlo sotto contratto. L’annuncio, in questo caso, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.