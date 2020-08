ufficiale Turris, accordo biennale con l'ex Casertana Pasquale Rainone

La S.S. Turris Calcio è lieta di comunicare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Rainone per le prossime due stagioni. Classe 1988, il difensore centrale rappresenta una assoluta garanzia per il reparto e per la categoria: oltre 130, infatti, le presenze nel campionato di serie C con la maglia della Casertana che ha vestito dal 2015 fino alla conclusione dell'ultima stagione.