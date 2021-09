ufficiale Turris, Rainone dice addio e va alla Casertana. "È come tornare a casa"

La Casertana con una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'acquisto di Pasquale Rainone, difensore classe '88 reduce dall'esperienza alla Turris. Il giocatore torna a vestire la maglia rossoblù dopo il quinquennio 2015-20 e si è espresso così riguardo al proprio ritorno: "Sono emozionato, per me è come tornare a casa – commenta il difensore –La possibilità di tornare a vestire questa maglia mi ha portato a non guardare categoria o contratti. Avevo tanta voglia di tornare qui dove ho tanti amici e tanti ricordi stupendi. Ciò non significa che ho intenzione di vivere pensando a ciò che è stato. Sono qui per dare il mio contributo e fare in modo che la Casertana torni lì dove merita. C’è da lottare e sudare tanto per un solo obiettivo. Senza mai dimenticare l’importanza della maglia che indossiamo”.