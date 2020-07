ufficiale Turris, acquistato Romano: "Grazie alla società per la fiducia. Sono motivato"

Primo acquisto ufficiale per la Turris. Il club campano ha reso noto l’ingaggio del classe 1996 Antonio Romano. Il calciatore si è detto soddisfatto della scelta compiuta: "Sono motivato e contento di approdare in una piazza come Torre del Greco. Arrivo con una grandissima voglia di fare bene dopo l'ultima annata che, complice la sospensione dei campionati, è stata la meno semplice di una carriera che finora mi ha dato buone soddisfazioni. Ringrazio la società per la fiducia ed in particolare il direttore Primicile per la determinazione mostrata nel credere in me".