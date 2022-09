ufficiale Virtus Francavilla, rinnovo fino al giugno 2025 per Alessandro Caporale

Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2025 con il difensore Alessandro Caporale. Il calciatore leccese, da cinque anni in biancazzurro, nella scorsa stagione ha ottenuto il record di giocatore con più presenze in assoluto nella storia della Virtus Francavilla Calcio con 133 presenze. La società augura ad Alessandro le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra.