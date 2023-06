ufficiale Vis Pesaro, Ceccacci torna in biancorosso. E firma un contratto triennale

È con una nota ufficiale che la Vis Pesaro annuncia il ritorno in biancorosso di Mirco Ceccacci, che sottoscrive un contratto triennale con il club, valido quindi fino al giugno 2026.

Ecco il comunicato:

"La VIS PESARO 1898 è lieta di comunicare di aver firmato il primo contratto da professionista di Mirco Ceccacci, difensore. Il ragazzo, classe 2003, proviene dal settore giovanile biancorosso. Un valido esempio della strategia che intende perseguire la VIS PESARO con l’intento di far crescere e valorizzare i giovani del territorio cresciuti con noi. Dopo due positive esperienze in serie D, l’ultima a Pineto dove ha vinto il campionato, Mirco torna finalmente in biancorosso. Il termine è triennale, fino al 30 Giugno 2026.

Bentornato a casa Mirco!".