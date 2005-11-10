Ufficiale
Vado, Nicolò Mai è il nuovo Direttore Generale del club
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Il Vado guarda al futuro nel segno della continuità. Il club rossoblù ha infatti annunciato la promozione di Nicolò Mai al ruolo di Direttore Generale, affidandogli un incarico di maggiore responsabilità all'interno dell'organigramma societario.
Sbarcato al Vado dodici mesi fa come Team Manager, Mai ha preso parte da vicino al percorso che ha visto la squadra disputare una stagione di alto livello. L'esperienza maturata nell'ultimo anno e la profonda conoscenza dell'ambiente hanno convinto la società a puntare su di lui per un ruolo chiave nella gestione e nello sviluppo del progetto sportivo.
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