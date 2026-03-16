Vicenza-Inter 1-0 all'intervallo: al Lane mancano 45 minuti per conquistare la Serie B
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Il Romei Menti è pronto alla festa. Al Vicenza mancano solo 45 minuti per conquistare la matematica promozione in Serie B. Il primo tempo di Vicenza-Inter è terminato e dopo i primi 45 minuti il Lane è in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Capello arrivata alla mezz'ora.
Con questo risultato il Vicenza salirebbe a quota 78 punti, con 20 lunghezze di vantaggio sul'Union Brescia. un vantaggio incolmabile per la Leonessa nelle ultime giornate di campionato.
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