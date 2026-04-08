Vicenza, Stuckler: "Un privilegio vestire questa maglia, è una società fuori dal comune"
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David Stuckler, attaccante del Vicenza e tra i protagonisti della promozione in Serie B del Lane, ha raccontato al Corriere del Veneto l’orgoglio di far parte del club, sottolineando il clima speciale che si respira nello spogliatoio.
Che cosa significa essere un attaccante di questo Vicenza?
"Un privilegio, perché sono giocatore di una società fuori dal comune, che sta vivendo un momento importante della sua storia".
Da che cosa si coglie quest’eccezionalità?
"Da tutto. Anche dai famosi spritz del giovedì, quando si scherza tutti assieme, compreso il presidente Rosso e suo padre, due persone magnifiche".
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