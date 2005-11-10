Voli cancellati dalla Puglia, che odissea per il Monopoli: a Milano con treni e cambi

Il caos voli che sta interessando la Puglia coinvolge direttamente anche il Monopoli, alle prese con una trasferta decisamente più complicata del previsto in vista della sfida di oggi contro l'Inter U23. Come riportato da Tuttocalciopuglia.com, i voli diretti verso Orio al Serio, Malpensa e Linate sono stati tutti cancellati, obbligando il club a rivedere completamente il piano di viaggio.

Monopoli in treno verso Milano

La soluzione inevitabile sarà quindi il treno: la formazione allenata da Colombo è partita nel pomeriggio di ieri verso Milano, affrontando tempistiche e disagi ben differenti rispetto al viaggio inizialmente programmato. Una difficoltà supplementare alla vigilia di un appuntamento già impegnativo contro l'Inter U23, con il Monopoli costretto a gestire anche le conseguenze di un trasferimento molto più lungo e faticoso.