Ufficiale Benedetto ci riprova: l'ex patron dell'Alessandria acquista il Legnano: "Serie C in 2 anni"

Enea Benedetto ci riprova col calcio. Dopo l’addio all’Alessandria, dove è rimasto in sella pochi mesi contrassegnati da moltissime polemiche, l’imprenditore torinese ha acquistato il 100% delle azioni del Legnano, club che attualmente milita in Serie D. Lo comunica il sito del club lilla con una nota ufficiale:

“L’imprenditore torinese Enea Benedetto, in qualità di CEO della Vectorium, acquisisce il 100% dello storico club milanese, con la partnership esecutiva dell’Hedge Found BlockHedge Fund e della Banca d’Investimento Bank Chatsworth. Tale operazione societaria si inserisce in un più ampio percorso di investimento in ambito sportivo e di tokenizzazione del talento sviluppato dalla Vectorium.

La priorità per la nuova proprietà sarà quella di offrire nuova linfa strutturale all’area sportiva ed un nuovo management al Club per accrescere la stabilità societaria dell’AC Legnano, puntando alla salvezza in questa stagione e al ritorno in serie C entro il prossimo biennio. Benedetto sarà Presidente con delega Sportiva e Finanziaria, entro la prossima settimana sarà ufficializzato il nuovo management”.

Queste le prime parole del nuovo patron: “Siamo onorati di essere parte dell’illustre storia del Legnano e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del club, siamo pronti a investire fin da subito per offrire a una piazza così importante una squadra dirigenziale e sportiva che possa competere in modo sereno attraverso un percorso finanziario solido e sostenibile. - continua Benedetto – Tengo a ringraziare l’ing, Montanari e l’intero gruppo dirigenziale per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi due anni, ho trovato una società sana e gestita in modo impeccabile. Lavoreremo per riportare il Legnano nella Top 100 del calcio italiano”.