Ufficiale ChievoVerona, dopo tre anni è addio con mister Allegretti: il comunicato del club

Dopo tre anni si esaurisce l'esperienza del tecnico Allegretti sulla panchina della Clivense, ora nuovamente ChievoVerona. Lo comunica il sito della società veneta sui propri canali ufficiali:

A.C. ChievoVerona comunica che Riccardo Allegretti non sarà l’allenatore della Prima Squadra nella prossima stagione, intendendo interrompere il rapporto professionale iniziato nel settembre 2021.

Tutta la società ringrazia con affetto Riccardo Allegretti per aver guidato la Clivense in questi tre meravigliosi anni, centrando alla prima stagione il triplete con le vittorie nel Campionato di Terza Categoria, Coppa Verona e Titolo Provinciale, nonché la conquista della promozione in Serie D dopo il trionfo nel Campionato di Eccellenza 2022/23. Fino al raggiungimento dell’ottavo posto e la conseguente salvezza nella stagione appena conclusa.

Riccardo con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club.

Il commento del presidente Sergio Pellissier: “In questi tre anni ho avuto modo di conoscere ancora di più un grande amico e un allenatore preparato, che ha sposato fin da subito la causa della Clivense, senza guardare alla categoria. Per la prossima stagione abbiamo fatto delle valutazioni diverse. Non posso che ringraziare Riccardo per il bel percorso fatto insieme e augurargli il meglio per il futuro”.

Il vicepresidente Enzo Zanin: “Con Riccardo abbiamo affrontato qualsiasi tipo di sfida. Dai campi più disparati della Terza Categoria della provincia di Verona fino allo Stadio Garilli di Piacenza. Grazie al suo lavoro sulla panchina della Clivense sono arrivati quattro titoli che hanno contribuito a far crescere i nostri giocatori e la società. Se oggi siamo qui gran merito va a Riccardo. È un arrivederci”.