Ufficiale Doppio colpo del Mestre: arrivano il francese Marlon e Caluschi dalla Pro Patria

Arrivati in queste ore due nuovi arancioneri. Il primo è Ramon Caluschi, classe 2004 di ruolo quinto di centrocampo o all'occorrenza terzino.

Ramon è nato a Milano ed ha iniziato fin da bambino nell'Accademia dell'Inter, fino all'età di 15 anni. Prosegue poi la sua esperienza giovanile alla Pro Patria, accedendo prima alla formazione Primavera e successivamente in prima squadra. Nella scorsa stagione la prima esperienza in serie D con la Castellanzese, per poi rientrare a Busto Arsizio. Caratteristica particolare? Non disdegna la possibilità di arrivare alla conclusione!

Ll'altro nuovo arrivo: Jean Pierre Marlon, francese, nato a Limoges nel 2005, ha iniziato la sua carriera nel AC Boulogne-Billancourt. Recentemente è arrivato in Italia vestendo la maglia del Padova, con cui ha militato nella formazione Primavera nelle ultime due stagioni. Di ruolo centrocampista di fascia, le sue caratteristiche principali sono legate alla fisicità e alla velocità.