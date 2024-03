Ufficiale L'Angri esonera mister Di Costanzo. E richiama in panchina Liquidato

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo che l'Angri, formazione del Girone H di Serie D, ora terzultima in classifica, "comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Nello Di Costanzo. La società augura a Di Costanzo i più sinceri auguri professionali e sportivi per il proseguo e lo ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi".

Contestualmente, è poi reso noto che è stata affidata la guida della prima squadra a mister Stefano Liquidato. Per il tecnico si tratta di un ritorno, dato che ha guidato i doriani nelle prime 12 giornate di campionato.

Un grosso in bocca al lupo a Stefano Liquidato da parte di tutta la società grigiorossa".

𝗘𝗦𝗢𝗡𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢 𝗜𝗟 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗡𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗔𝗡𝗭𝗢 L’U.S. Angri 1927 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della... Pubblicato da US Angri 1927 su Lunedì 4 marzo 2024