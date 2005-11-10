Ufficiale
Milan Futuro, si separano le strade con il tecnico Massimo Oddo
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"Grazie, Massimo. Buona fortuna per ciò che verrà!" è il messaggio che il Milan ha pubblicato sul profilo Instagram dedicato alla sua seconda squadra, Milan Futuro, per annunciare la separazione dal tecnico Massimo Oddo.
Approdato sulla panchina dell'Under23 del Diavolo nel febbraio 2025, Oddo ha messo a referto 50 panchine in rossonero, con un bilancio di 22 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte. Un ruolino di marcia, questo, che non è stato sufficiente né a salvare il Milan Futuro dalla retrocessione in Serie D la scorsa estate né a riportarlo in Serie C al termine della stagione 2025/2026.
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