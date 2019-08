© foto di Federico Gaetano

Il terzino classe ‘91 Roberto Crivello fra oggi e domani firmerà il contratto che lo legherà al Palermo. Lo riferisce Il Giornale di Sicilia in edicola spiegando che il calciatore, che ieri ha rescisso con lo Spezia, è in arrivo nella città siciliana (dove è nato) per mettersi a disposizione del tecnico Pergolizzi. Il mancino non sarà però l’unico rinforzo difensivo visto che anche Bubacarr Marong, classe 2000, e Pablo Hernan Dellafiore, classe ‘85, saranno messi sotto contratto dopo un periodo di prova.