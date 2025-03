Ufficiale Terremoto in casa Lavagnese. Esonerato mister Roselli con la squadra settima

Un qualcosa di inaspettato quello che è accaduto in casa Lavagnese, formazione ligure attualmente al settimo posto della classifica del Girone A di Serie D: nonostante i playoff siano ancora matematicamente raggiungibili, è stato esonerato mister Giorgio Roselli, per motivazioni che vanno ben oltre la stagione agonistica attuale, come spiega il comunicato del club. Club che ha per altro affidato al vice Giacomo Avellino la guida tecnica della prima squadra nel rush finale del campionato.

Ecco intanto il comunicato dei bianconeri:

"La Società comunica di aver sollevato Mister Giorgio Roselli dall'incarico di allenatore della Prima squadra.

Dopo il bellissimo anno trascorso, ricco di soddisfazioni e vissuto sempre in piena sintonia, alla luce del mancato accordo tra le parti per proseguire nel progetto che la Società stessa aveva voluto e creduto di costruire insieme, il Presidente e la Dirigenza ritengono che non ci siano più i presupposti per continuare la collaborazione in maniera costruttiva.

Il progetto "Lavagnese" andrà avanti sotto la guida di Giacomo Avellino, già allenatore in seconda nonché storico Capitano dell'Unione.

A Mister Roselli vanno i ringraziamenti per quanto fatto fino ad oggi e a Mister Giacomo Avellino l'augurio di un buon lavoro per questo finale di stagione".

Mister Avellino farà il suo esordio da primo allenatore domenica 30 marzo, sul campo del Città di Varese.