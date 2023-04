ufficiale Arezzo, rinnovo biennale con il tecnico Indiani. Nello Cutolo nuovo ds

L'Arezzo comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo per la prosecuzione del rapporto con Paolo Indiani. L’accordo che verrà sottoscritto avrà durata biennale, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2025 in qualità di tecnico della prima squadra.

Allo stesso tempo verrà sottoscritto un nuovo accordo per due stagioni con il neo direttore sportivo Nello Cutolo sosterrà il direttore generale Paolo Giovannini occupandosi anche della supervisione del settore giovanile.